Mercedes-Benz представит новый электрический кроссовер
Немецкий производитель Mercedes-Benz планирует в конце 2020 года представить новый электрический кроссовер EQA.
Новый автомобиль уже был протестирован на дорогах общего пользования в Скандинавии.
Электрический кроссовер Mercedes-Benz построен на базе модели GLA. Отличительными особенностями машины являются видоизмененные бамперы, соединяющая между собой задние фонари светодиодная полоса.
Новый автомобиль будет оснащен мощной электрической силовой установкой и комплектом литий-ионных аккумуляторов. На одной зарядке батарей машина может проехать до 480 км, пишет Motor1.
Ранее сообщалось, что немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым