Mercedes-Benz представит новый электрический кроссовер

Немецкий производитель Mercedes-Benz планирует в конце 2020 года представить новый электрический кроссовер EQA.

Новый автомобиль уже был протестирован на дорогах общего пользования в Скандинавии.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz построен на базе модели GLA. Отличительными особенностями машины являются видоизмененные бамперы, соединяющая между собой задние фонари светодиодная полоса.

Новый автомобиль будет оснащен мощной электрической силовой установкой и комплектом литий-ионных аккумуляторов. На одной зарядке батарей машина может проехать до 480 км, пишет Motor1.

Ранее сообщалось, что немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.

