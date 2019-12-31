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Mercedes-Benz представит новый электрический кроссовер

00:17, 31.12.2019
Mercedes-Benz представит новый электрический кроссовер
Фото: pexels.com

Немецкий производитель Mercedes-Benz планирует в конце 2020 года представить новый электрический кроссовер EQA.

Новый автомобиль уже был протестирован на дорогах общего пользования в Скандинавии.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz построен на базе модели GLA. Отличительными особенностями машины являются видоизмененные бамперы, соединяющая между собой задние фонари светодиодная полоса.

Новый автомобиль будет оснащен мощной электрической силовой установкой и комплектом литий-ионных аккумуляторов. На одной зарядке батарей машина может проехать до 480 км, пишет Motor1.

Ранее сообщалось, что немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.

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