За дорогие покупки на Amazon и AliЕxpress придется заплатить пошлину

С 1 января этого года в России снизился порог беспошлинного ввоза зарубежных покупок.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг получатель обязан будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости товара, но при этом не менее 2 евро за кг.

Ранее порог составлял 500 евро, а ставка пошлины — 30% от стоимости. Правила были зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который был принят всеми странами ЕЭС, в том числе и Россией.

Напомним, что оборот онлайн-ретейла в России уже превысил триллион рублей. Подробнее об этом рынке читайте в материале «Реального времени».