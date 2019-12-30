На КАМАЗе произошли кадровые перестановки

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Рустам Шамсутдинов с 1 января стал преемником замгендиректора по продажам и сервису. Соответствующий приказ подписал глава компании Сергей Когогин.

С 21 января Шамсутдинов заменит на данном посту Сергея Афанасьева, который сейчас находится в отпуске. Далее он продолжит работу в компании в должности советника генерального директора ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ приостановит производство основной продукции до 23 января.