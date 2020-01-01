В топ слов и выражений Татарстана за десятилетие вошли «Иннополис», «Замбези» и ВСМ

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В перечень самых расхожих слов и выражений десятилетия, характерных для действительности Татарстана, вошли такие географические наименования, как Иннополис — город высоких технологий, построенный с нуля в качестве российского аналога Кремниевой долины, а также Замбези — река в Африке и одноименный зоопарк в Казани.

Также в этот список вошли три буквы «ВСМ» — обозначающие нереализованный (пока) проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Из реализованных проектов следует упомянуть Универсиаду — главное событие десятилетия, окончательно превратившее Казань в третью столицу России.

Кроме того, в топ таких слов и выражений вошла фраза «Только честный труд, бл…» — из торжественной речи тренера Зинэтулы Билялетдинова, произнесенной в раздевалке «Ак Барса» после победы в кубке Гагарина в 2018 году;

Подробнее о словах и выражениях минувшего десятилетия читайте в материале «Реального времени»