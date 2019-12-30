ГИБДД Татарстана предупредила о метели и ветре до 20 метров в секунду

ГИБДД Татарстана предупредила, что сегодня и завтра на территории республики ожидается снег, метель, ветер до 20 метров в секунду и гололедица.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать такую скорость, которая обеспечила бы безопасность движения в сложных дорожных условиях. Также ведомство советует воздержаться от опасных маневров, использовать ремни безопасности, специальные детские кресла и следить за своим самочувствием.

Что касается пешеходов, то им следует переходить дорогу исключительно в специальных местах, убедившись, что все автомобили успеют остановиться, а при переходе дороги с ребенком обязательно взять его за руку.

Ранее Гидрометцентр России дал неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь.