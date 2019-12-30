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В Госдуме предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

10:10, 30.12.2019
В Госдуме предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил создать специальную интернациональную визу для иностранцев, по которой они смогут приезжать в Россию на новогодние праздники. Письмо с инициативой депутат направил в адрес министра экономического развития Максима Орешкина.

В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны», — цитирует Зубарева RT.

Ранее в Германии предложили ввести безвизовый режим для российских студентов.

Общество
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