В Германии предложили безвизовый режим для российских студентов

В Германии предложили ввести безвизовый режим для российских студентов.

Как объяснил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе, это возможно при согласии всех стран — членов Шенгенской зоны.

«Мы продвигаем это предложение, как и говорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Петербургском диалоге в Бонне. Наши позиции с партнерами по Европейскому союзу сходятся в том, что необходимо развивать контакты между обществами», — сообщил Визе «Известиям».

Он подчеркнул, что для принятия таких решений требуется время. Дипломат отметил, что процедура выдачи виз участникам программы студенческого обмена должна быть максимально доступной.

Визе также обратил внимание на то, что студенты из России чаще всего выбирают Германию для прохождения обучения за рубежом. Российские учащиеся — пятая по величине группа студентов в Германии. Например, в 2018 году их насчитывалось 14 тыс.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет выдавать шенгенские визы сразу на 5 лет. Изменения вносятся в визовый кодекс, после них Европа откажется от документов на 3 и 4 года.

