Роскачество рассказало, как выбирать рыбные консервы

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору рыбных консервов для приготовления блюд к Новому году. В первую очередь эксперты советуют не брать продукцию из замороженного сырья.

Также покупатель должен проверять целостность упаковки, консервная банка не должна быть вздута, деформирована или покрыта ржавчиной, сообщает пресс-служба Роскачества.

Обратить внимание следует и на срок хранения. Рыбные консервы обычно хранятся при температуре от 0 до 20 градусов, но красную икру необходимо хранить при температуре минус 4—6 градусов.

Наиболее вкусные консервы производят из свежевыловленного, а не замороженного сырья. В этом вопросе ориентиром могут послужить даты вылова промысловых рыб. К примеру, консервы из горбуши лучше покупать, если их изготовили на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль — октябрь). Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья. На использование свежего сырья может также указывать близость производства к месту вылова.