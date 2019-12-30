Аналитики назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники дороже 5 млн рублей
По итогам 10 месяцев 2019 года самым популярным среди новых кроссоверов и внедорожников стоимостью более 5 млн рублей стал автомобиль Toyota Land Cruiser, средняя стоимость которого составляет 5,4 млн рублей. За указанный период продажи модели в России составили 5555 единиц.
На втором месте идет BMW X5 стоимостью 5,1 млн рублей — 4348 реализованных машин. Тройку замыкает Lexus LX, стоящий примерно 7 млн рублей (2898), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Далее идут BMW X6 стоимостью 5,8 млн рублей (2754), Porsche Cayenne стоимостью 5,3 млн рублей (2678), BMW X7 стоимостью 6,6 млн рублей (2398), Mercedes-Benz GLS стоимостью 6,1 млн рублей (2276), Land Rover Range Rover стоимостью 9,2 млн рублей (2213), Audi Q8 стоимостью 5,4 млн рублей (2135) и Mercedes-Benz GLE стоимостью 5,8 млн рублей (1660).
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