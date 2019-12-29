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Минниханов присудил звание «Заслуженный артист РТ» главе автономии татар Архангельской области

19:02, 29.12.2019
Минниханов присудил звание «Заслуженный артист РТ» главе автономии татар Архангельской области
Фото: tatar-congress.org

Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» певцу, председателю татарской национально-культурной автономии в Архангельской области Риму Калимуллину.

Согласно указу, звание присвоено за вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность.

Калимуллин Рим Мукамилевич — заслуженный работник культуры Республики Татарстан, генеральный директор ООО ТД «Татарстан-Архангельск», официальный представитель МПиТ Республики Татарстан в Архангельской области, заместитель председателя Архангельской городской Думы, председатель правления Региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» при губернаторе Архангельской области.

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ОбществоВласть Татарстан
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