Минниханов присудил звание «Заслуженный артист РТ» главе автономии татар Архангельской области
Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» певцу, председателю татарской национально-культурной автономии в Архангельской области Риму Калимуллину.
Согласно указу, звание присвоено за вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность.
Калимуллин Рим Мукамилевич — заслуженный работник культуры Республики Татарстан, генеральный директор ООО ТД «Татарстан-Архангельск», официальный представитель МПиТ Республики Татарстан в Архангельской области, заместитель председателя Архангельской городской Думы, председатель правления Региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» при губернаторе Архангельской области.
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