Новости происшествий

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

15:58, 29.12.2019
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: kremlin.ru

На Новодевичьем кладбище прошли похороны народной артистки СССР Галины Волчек.

Ее похоронили рядом со своим близким коллегой и другом, народный артистом СССР Марком Захаровым, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни.

Прощание с Волчек в театре «Современник» посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец, пишет RT.

Напомним, что 26 декабря на 87-м году жизни скончалась знаменитый режиссер, художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек. В 2016 году театр впервые побывал на гастролях в Казани, и Галина Волчек дала интервью «Реальному времени».

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров