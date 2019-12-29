Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище прошли похороны народной артистки СССР Галины Волчек.



Ее похоронили рядом со своим близким коллегой и другом, народный артистом СССР Марком Захаровым, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни.

Прощание с Волчек в театре «Современник» посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец, пишет RT.

Напомним, что 26 декабря на 87-м году жизни скончалась знаменитый режиссер, художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек. В 2016 году театр впервые побывал на гастролях в Казани, и Галина Волчек дала интервью «Реальному времени».

