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Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

16:20, 01.10.2019
Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: ru.wikipedia.org

Народного артиста СССР, художественного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Захаровым прошло в «Ленкоме» и длилось более четырех часов. Среди тех, кто пришел проститься с режиссером, были вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, Наина Ельцина, худруки московских театров — Галина Волчек, Армен Джигарханян, Алексей Бородин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Олег Меньшиков, Константин Богомолов и другие, пишет ТАСС.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. В августе стало известно, что Марк Захаров попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями дочери Захарова — актрисе Александре Захаровой.

ПроисшествияОбществоКультура
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