Стали известны даты проведения Российского венчурного фонда в Казани в 2020 году
Российский венчурный форум пройдет в Казани 16—17 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
Также Минэкономики РТ поручено провести в рамках форума мероприятие Ассоциации инновационных регионов России.
Напомним, что в этом году Российский венчурный форум открылся 11 апреля в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Подробнее о том, как прошло мероприятие, читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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