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Стали известны даты проведения Российского венчурного фонда в Казани в 2020 году

03:34, 30.12.2019
Стали известны даты проведения Российского венчурного фонда в Казани в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru

Российский венчурный форум пройдет в Казани 16—17 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Также Минэкономики РТ поручено провести в рамках форума мероприятие Ассоциации инновационных регионов России.

Напомним, что в этом году Российский венчурный форум открылся 11 апреля в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Подробнее о том, как прошло мероприятие, читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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