Клип Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал более 1 млрд просмотров
Клип рок-группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал на видеохостинге YouTube более 1 млрд просмотров.
Ролик был снят в 1991 году, его опубликовали в июне 2009 года.
По данным NME, это второй клип 1990-х, которому удалось набрать 1 млрд просмотров. Первым стал ролик на песню November Rain группы Guns N’ Roses с видео на композицию. На данный момент ролик опережает Smells Like Teen Spirit почти на 300 млн просмотров.
Ранее ученые признали Smells Like Teen Spirit «самым идеальным» из существующих хитов.ОбществоКультура
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