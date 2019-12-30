Клип Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал более 1 млрд просмотров

Фото: скриншот

Клип рок-группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit набрал на видеохостинге YouTube более 1 млрд просмотров.

Ролик был снят в 1991 году, его опубликовали в июне 2009 года.

По данным NME, это второй клип 1990-х, которому удалось набрать 1 млрд просмотров. Первым стал ролик на песню November Rain группы Guns N’ Roses с видео на композицию. На данный момент ролик опережает Smells Like Teen Spirit почти на 300 млн просмотров.

Ранее ученые признали Smells Like Teen Spirit «самым идеальным» из существующих хитов.