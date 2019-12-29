В Удмуртии запретили продажу снюсов несовершеннолетним

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Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним лицам.

Запрет касается торговли бестабачными никотиновыми смесями — снюсами, пэками, леденцами.

«При этом смеси ранее не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещен», — сообщает пресс-служба администрации Удмуртии.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов также подписал закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Он вступит в силу 5 января 2020 года.