В Удмуртии запретили продажу снюсов несовершеннолетним
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним лицам.
Запрет касается торговли бестабачными никотиновыми смесями — снюсами, пэками, леденцами.
«При этом смеси ранее не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещен», — сообщает пресс-служба администрации Удмуртии.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов также подписал закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Он вступит в силу 5 января 2020 года.Общество УдмуртияТатарстан
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