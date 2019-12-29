На дне Камы в РТ водолазы обнаружили мотобуксировщик пропавшего рыбака
Спасатели продолжают поиски мужчины, пропавшего на рыбалке. На дне реки, где предположительно пропал мужчина обнаружен его мотобуксировщик и рыболовный ящик.
Поиски проводят водолазы у деревни Бирюган, где нашли машину пропавшего. В полутора километрах от берега в промоине водолазы нашли мотобуксировщик, в десяти метрах вниз по течению — рыболовный ящик. Поисковые работы продолжаются до наступления темноты. На данный момент обследовано 450 квадратных метров дна реки Камы, передает “Татар-Информ”.
Поиск мужчины продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ищут 63-летнего мужчину, который пропал после того, как уехал на рыбалку на внедорожнике.
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