В Татарстане ищут мужчину, уехавшего на внедорожнике на рыбалку
В Татарстане ищут 63-летнего мужчину, который пропал после того, как уехал на рыбалку на внедорожнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщается, что мужчина уехал порыбачить на Каму рано утром 26 декабря. К вечеру он так и не вернулся домой, на связь не выходил. Предположительно, он пропал в районе деревни Биюрган.
Спасатели обнаружили припаркованный автомобиль на берегу. Рядом остались следы от санок, ведущие на реку, передает «Татар-информ».
Спасатели обследовали около 3 километров. Поиск продолжается.
Ранее инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду. Они не могли добраться до берега из-за промоин.Общество Татарстан
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