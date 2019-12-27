В Татарстане ищут мужчину, уехавшего на внедорожнике на рыбалку

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Татарстане ищут 63-летнего мужчину, который пропал после того, как уехал на рыбалку на внедорожнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что мужчина уехал порыбачить на Каму рано утром 26 декабря. К вечеру он так и не вернулся домой, на связь не выходил. Предположительно, он пропал в районе деревни Биюрган.

Спасатели обнаружили припаркованный автомобиль на берегу. Рядом остались следы от санок, ведущие на реку, передает «Татар-информ».

Спасатели обследовали около 3 километров. Поиск продолжается.

Ранее инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду. Они не могли добраться до берега из-за промоин.