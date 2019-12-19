Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции признал проблемы в медицинской сфере. Он рассказал, как можно улучшить ситуацию с зарплатами врачей.

Глава государства заявил, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других отраслях. Однако это действительно усредненные цифры.

Путин считает, что нужно избавиться от дифференциации в зарплатах главврачей и рядового персонала. Он подчеркнул, что должна быть повышена базовая ставка зарплат врачей. Также необходимо ввести единый подход по всей стране.

Также зарплаты можно повысить за счет повышения ставки обязательного медицинского страхования (ОМС), но это отразится на всей экономике.