Дмитрий Квартальнов: «Я знаю новичков «Ак Барса» — они будут намного лучше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча против «Локомотива» (3:0).

По игре первый период мы начали хорошо, рассчитывали на него, и получилось забить. Во втором «Локомотив» контратаковал, команда здорово готова, неплохо играет — они поддавливали нас, Тимур (Билялов) на последнем рубеже тащил, защита справлялась. Но соперник играл в давление и не боялся, шёл вперёд тремя-четырьмя игроками. Нам надо было сыграть по-другому, что мы потом и сделали. Здорово, что не пропустили — играть на ноль всегда приятно.

Две победы над «Локомотивом» в сезоне с общим счётом 7:0. Связано ли это с тем, что вы раньше работали в этой команде и хорошо её знаете?

Нет, это 2 разных матча — мы тогда выглядели неплохо, сегодня «Локомотив» свежо и здорово выглядел. Тот матч был в начале сезона, это разные встречи.

Санников и Аверин сегодня дебютировали. Как оцените их игру?

Когда побеждаешь, какие-то моменты уходят из поля зрения. Стёпа (Санников) ещё не готов до конца, у него была травма. Коля (Аверин) играл в высшей лиге. Надо подождать, я знаю их — они будут намного лучше.

Вы говорили, что у Виртанена проблемы с визой.

1 января он будет в Казани, — сказал Квартальнов.