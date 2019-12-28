«Ак Барс» дома обыграл «Локомотив», Билялов оформил 7-й шатаут в сезоне
«Ак Барс» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» (3:0).
Счет в игре был открыт в середине первого периода, точный бросок удался Лямкину. На 27-й минуте матча Ли удвоил преимущество казанцев, а в следующей смене Глухов довел дело до разгрома. В третьем периоде счет не изменился и «Ак Барс» добился уверенной победы.
Вратарь казанской команды Тимур Билялов отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил 7-й шатаут в текущем сезоне.
«Ак Барс» — «Локомотив» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 Лямкин (Фрэттин, Ли, 11:21)
2:0 Ли (Глухов, Фрэттин, 27:43)
3:0 Глухов (Хенкель, Яруллин, 28:46).
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