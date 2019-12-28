«Ак Барс» дома обыграл «Локомотив», Билялов оформил 7-й шатаут в сезоне

«Ак Барс» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» (3:0).

Счет в игре был открыт в середине первого периода, точный бросок удался Лямкину. На 27-й минуте матча Ли удвоил преимущество казанцев, а в следующей смене Глухов довел дело до разгрома. В третьем периоде счет не изменился и «Ак Барс» добился уверенной победы.

Вратарь казанской команды Тимур Билялов отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил 7-й шатаут в текущем сезоне.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы:

1:0 Лямкин (Фрэттин, Ли, 11:21)

2:0 Ли (Глухов, Фрэттин, 27:43)

3:0 Глухов (Хенкель, Яруллин, 28:46).