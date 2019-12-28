«Нефтехимик» закончил год поражением от «Авангарда»
«Нефтехимик» в регулярном первенстве КХЛ дома уступил омскому «Авангарду» (2:6).
В составе гостей дублем отметился нападающий Семенов.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет уже в 2020, когда 3 января встретится с новосибирской «Сибирью».
«Нефтехимик» — «Авангард» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Голы:
1:0 — Уайт (Шарипзянов, Берглунд, 01:16)
1:1 — Пьянов (Покка, Клинкхаммер, 02:51)
1:2 — Кошелев (Мартынов, Емелин, 18:48, бол.)
1:3 — Семенов (Войнов, Шумаков, 29:21)
1:4 — Широков (Клинкхаммер, 34:13)
1:5 — Семенов (Войнов, Грачев, 43:06)
2:5 — Берглунд (Шарипзянов, Казионов, 50:03)
2:6 — Шумаков (Бондарев, 53:41).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым