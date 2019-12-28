Щербакова выиграла чемпионат России, Косторная — вторая, Трусова — третья, Туктамышева осталась четвертой

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске женщины в одиночном разряде представили свои произвольные программы.

По итогам двух соревновательных дней победу на турнире одержала Анна Щербакова, набравшая 261,87 балла. Около 2 баллов ей уступила чемпионка Гран-при-2019 Алена Косторная (259,83). Тройку замкнула Александра Трусова (226,34), упавшая с двух четверных прыжков. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку.

Отметим, что это уже вторая победа Щербаковой на чемпионатах России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию. Красноярск

Женщины. Итоговое положение:

1. Анна Щербакова — 261,87

2. Алена Косторная — 259,83

3. Александра Трусова — 226,34

4. Елизавета Туктамышева — 204,63

5. Ксения Синицына — 202,96

6. Анна Фролова — 199,29

7. Анастасия Гулякова — 196,99

8. Валерия Шульская — 194,89

9. Софья Самодурова — 192,08

10. Анастасия Губанова — 190,06