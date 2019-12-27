В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 98,7%

На сегодня в Татарстане введено 2,6 млн кв.м жилья. Выполнено 98,7% от годового плана.

Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

«Мы практически завершаем работу по вводу жилья, осталось ещё 33,5 тысячи квадратных метров. Все объекты известны и находятся в процедуре получения заключения о соответствии. Все взятые нами обязательства будут исполнены. Напомню, что на 2020 год у нас в планах ввести 2 миллиона 979 тысяч квадратных метров жилья», — передает слова чиновника пресс-служба президента РТ.

Он также доложил, что с начала года инспекция Госстройнадзора провела почти 1,5 тысячи проверок. Выписаны штрафы на 15,5 млн рублей.