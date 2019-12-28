Бизнесмен Чичваркин раскрыл секрет, почему он не вкладывается в футбол

Основатель и экс-владелец «Евросети» российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий сейчас в Лондоне, раскрыл секрет, почему не инвестирует свои деньги в футбол.



— Вы знаете Леви, Абрамовича. Никогда не было мысли вложиться в футбол?

— Конечно, нет. Это костры тщеславия, там развлекаются большие мальчики. Там нечего делать для заработка. Я футболом не болею, не живу. Я не завожусь от чужого спорта. Я очень азартный игрок, но я и в поло матчи особо не смотрю.

— Что вы думаете о статусе Абрамовича в Англии?

— Мне тоже полтора года не подтверждали статус, я их привел в суд — все подтвердили. Ему, видимо, не захотелось этим заниматься. У него инвестиции здесь еще с допутинской поры, как они могут сказать, что это неправильные деньги? — сказал Чичваркин в youtube-блоге «Макарена».

Напомним, ранее жена Чичваркина рассказала, что бизнесмен любит слушать татарские песни.