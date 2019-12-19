Экс-владелец «Евросети» слушает Алену Апину на татарском языке

Основатель и экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, проживающий сейчас в Лондоне, рассказал редактору журнала HELLO! Светлане Бондарчук, что слушает Алену Апину на татарском языке.

Более того,Чичваркин сообщил о существующей между ним и его женой Татьяной договоренности не слушать во время семейного отдыха песни на русском языке, поэтому они заменяют их татарскими.

«Мне нравится Симон, а вот Жене еще до такой музыки нужно дорасти. Например, сегодня он решил, что мы должны проснуться под «Электричку» Алены Апиной… на татарском», — сказала жена бизнесмена.

«В татарском исполнении эта песня «очень духоподъемная», — отметил Чичваркин.