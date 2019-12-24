В российской армии снизилась необходимость в солдатах-срочниках

В российской армии снизилась потребность в солдатах-срочниках из-за увеличения технически сложных вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу», — передает «Интерфакс» его слова.

Глава Минобороны уточнил, что в этом году в ходе проведенной аттестации были обнаружены и уволены профессионально непригодные военнослужащие по контракту. При этом ведомство повышает требования к отбору и уровню подготовки контрактников. Более 70% из них имеют профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что из Казани отправилась команда из десяти призывников, которые будут служить в президентском полку. В том числе трое братьев-близнецов — Денислам, Руслан и Роман Галиевы.

