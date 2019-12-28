Сегодня «Нефтехимик» и «Ак Барс» проведут свои последние матчи в году

Сегодня, 28 декабря, пройдет очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Ак Барс» у себя дома примет ярославский «Локомотив». Встреча знаменательна тем, что в составе соперника выступают сразу несколько бывших игроков казанского клуба. В частности, перешедший в начале недели нападающий Владимир Ткачев, который должен впервые сыграть против своей родной команды. Отметим, что начало матча было перенесено на 19.30.

«Нефтехимик» проведет домашний матч против омского «Авангарда». Перед этим матчем нижнекамцы прервали свою серию из четырех поражений подряд, победив по буллитам «Ак Барс» (2:1б). «Авангард», наоборот, уступил в предыдущем матче «Трактору» (1:3), который стал дебютным для вратаря Эмиля Гарипова в качестве основного голкипера омичей. Встреча состоится в «Нефтехим Арене», в 17.00.

Также в этот игровой день встретятся «Сибирь» — «Куньлунь», ЦСКА — «Витязь», «Торпедо» — «Динамо» Рига, «Сочи» — «Йокерит».