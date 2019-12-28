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Димитрис Прифтис: «УНИКС заслужил победу за последние 10 минут игры, а «Енисей» — за первые 30»

07:48, 28.12.2019
Димитрис Прифтис: «УНИКС заслужил победу за последние 10 минут игры, а «Енисей» — за первые 30»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги поражения от красноярского «Енисея» (93:95).

«В первую очередь, хочу поздравить «Енисей». Это была очень интересная игра. Мы заслужили победу за последние 10 минут игры, а «Енисей» — за первые 30.

В концовке у нас был шанс, но мы его упустили. У меня есть претензии к своей команде на протяжении большей части игры , но я ни в коем случаи не умаляю заслуги «Енисея», — сказал Прифтис.

Напомним, ранее сообщалось, что состав казанцев пополнил американский разыгрывающий Джордан Теодор.

СпортБаскетбол Татарстан
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