Житель Нижнекамска избил панду на корпоративе — видео

В Нижнекамске в одном из ресторанов посетитель напал на ростовую куклу панды. Во время корпоратива мужчина избил куклу и разорвал ее.

Организаторы считают, что ущерб составил 100 тысяч рублей, передает телеканал «НТР-24». Владельцы куклы утверждают, что она не подлежит восстановлению.

Судя по видео, мужчина неожиданно подбежал к кукле в разгар представления и буквально напрыгнул на нее. Другим участникам пришлось оттаскивать дебошира.