Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях уступил «Енисею»
Казанский УНИКС в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ в гостях уступил «Енисею» (93:95).
Победный бросок за секунду до конца матча выполнил игрок «Енисея» Дэвион Берри. Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 25 очков.
Отметим, что это уже пятое поражение УНИКСа в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.
Ранее сообщалось, что состав казанцев пополнил американский разыгрывающий Джордан Теодор.
«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).
«Енисей»:
Берри (21), Ребич (15), Зубчич (12 + 7 подборов), Гудумак (6), Комиссаров (3) — старт; Захаров (20), Хог (9 + 7 подборов), Викторов (5), Льюис (4), Митусов (0), Попов (0).
УНИКС:
Макколлум (25 + 9 передач), Сергеев (12), Морган (12), Паульссон (3), Клименко (2) — старт; Смит (17), Тайус (12), Колесников (8), Кощеев (2), Манцарис (0), Лиходей (0), Узинский (0)
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