Самарская служба крови отказалась от запрета геям быть донорами

Самарская областная станция переливания крови удалила с сайта положение, запрещавшее становиться донорами гомосексуалистам и наркоманам. Это произошло после широкого общественного резонанса.

Еще в обед в пятницу на сайте присутствовали противопоказания, в которых говорилось, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на «лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)», передает «РИА Новости».

Позднее сайт станции переливания крови перестал открываться, а затем с него была удалена страница, содержащая эти рекомендации.

Директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов заявил, что указанные на сайте ограничения связаны «с имеющимися правовыми нормативными документами, но слова будут немножко изменены, хотя суть их останется».