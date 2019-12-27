Минздрав Казахстана сообщил о состоянии пострадавших во время крушения самолета

Восемь пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air около Алма-Аты находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии.

«В стационарах находятся 47 человек, из них восемь — в крайне тяжелом состоянии, 38 — в состоянии средней тяжести, еще один пассажир — в состоянии средней тяжести, но ближе к легкой», — передает «РИА Новости» слова министра здравоохранения республики Камалжана Надырова.

Напомним, сегодня в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

