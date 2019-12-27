Фанат «Рубина» выиграл в лотерею почти миллион рублей

Болельщик казанского «Рубина» Рашид Мухаметвалиев выиграл в лотерею 733 333 рубля. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По словам победителя, он давний поклонник лотерей и покупает билеты только когда подсказывает интуиция. Счастливый билет он приобрел на почте.

«Программу по телевизору я пропустил. Попросил сестренку проверить билеты на сайте «Столото». Она позвонила и сказала, что один из них принес крупную победу. Сначала я отреагировал на новость спокойно. А когда своими глазами увидел сумму, разволновался», — рассказывает счастливчик.

Отмечается, что победитель решил поделить выигрыш между родными, у него двое детей и двое внуков. О себе Мухаметвалиев рассказал, что около 50 лет занимается фрезерным делом, а также любит смотреть футбол и болеет за казанский «Рубин».