В Мытищах простились с Махмутом Гареевым

Прощание с генералом армии Махмутом Гареевым прошло в пятницу в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах.

«Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода», — сказал на церемонии прощания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проститься с Гареевым также пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии Минобороны, а также ветераны ВС РФ. После церемонии прощания Гареева похоронили с воинскими почестями, передает ТАСС.

Напомним, что Махмут Гареев скончался 25 декабря в возрасте 96 лет. Он прослужил в армии более 50 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне. Дослужился до замначальника Генштаба Вооруженных сил СССР. Был президентом Академии военных наук с 1995 года.

