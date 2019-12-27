В Татарстане пятеро мужчин напали на агроферму и похитили семена на миллион рублей

В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших грабеж в особо крупном размере.

По версии следствия, пятеро неизвестных напали на агрофирму в Дрожжановском районе. 13 мая этого года злоумышленники взломали замок и напали на охранника. Далее мужчины проникли на склад гербицидов организации, расположенный в юго-западной окраине села Малые Убеи, и похитили семена сахарной свеклы элитного сорта на общую сумму свыше 1,3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере» — п. «а», «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались жители Ульяновской области.

Решением суда в отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест, остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будут судить двоих приятелей, которые пытались украсть цистерну нефти.

