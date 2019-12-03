В Татарстане будут судить двоих мужчин за попытку кражи цистерны нефти

В Татарстане будут судить двоих приятелей, которые пытались украсть цистерну нефти.

По данным прокуратуры, в феврале 2019 года подозреваемые, а также неустановленные лица попытались похитить нефть с нефтепровода в Ютазинском районе РТ. Они успели слить в бесхозную цистерну порядка 17,5 тонны нефти, после чего заказали автоцистерну, в которой планировали вывезти похищенную нефть на продажу. В итоге их задержали полицейские.

Свою вину подозреваемые полностью признали. Компания «Башнефть» оценила ущерб от действий похитителей в 396 тыс. рублей.

Ранее в Татарстане задержали челнинца и двух жителей Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей.