В Татарстане определили предприятия для приватизации в следующем году

Власти Татарстана утвердили прогнозный план приватизации государственного имущества республики. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что акции планируется приватизировать для привлечения инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизации состава и структуры государственного имущества и формирования доходов республиканского бюджета.

Так, Минпромторгу РТ предстоит приватизировать акции «Нижнекамскресурса», КНИАТ, ВНИИУС, Минтруда РТ — «Санаторий Крутушка», Минсельхоза РТ — «Елабужское хлебоприемное предприятие», «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2», «Бугульминский элеватор», а Минэкономики РТ — «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».

Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.



Ранее сообщалось, что экспертный совет Фонда развития промышленности на итоговом заседании одобрил займы для реализации проектов в Татарстане.

