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Немецкие ученые рассказали об опасности праздников для психического здоровья

11:50, 27.12.2019
Немецкие ученые рассказали об опасности праздников для психического здоровья
Фото: pxhere.com

Немецкие ученые рассказали об опасности праздников для психического здоровья.

По их словам, новогодние праздники могут стать триггером для развития навязчивой потребности покупок (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимого желания покупать товары без необходимости, особенно через интернет.

Врачи отметили, что некоторые люди с подобным синдромом предпочитают делать покупки в обычных магазинах, потому что имеют возможность потрогать товары и опробовать их. Однако другие особенно зависимы от онлайн-покупок, так как интернет предлагает огромное разнообразие вещей.

По мнению специалистов, возможность заказа товаров в онлайн-магазинах в один клик способствует усугублению зависимости.

В исследовании ученых из Германии приняли участие 122 человека, которым был поставлен диагноз BSD, причем у них уже отмечалась зависимость от покупок именно через интернет.

Возраст пациентов составил от 20 до 68 лет, из которых 75% — женщины. Все они ранее уже обращались за лечением по поводу имеющейся проблемы. Результаты исследований показали, что треть участников исследования зависима от онлайн-покупок. Отмечается, что большинство из них моложе остальных и имеет более высокий уровень тревожности.

Ученые отметили, что, таким образом, периоды праздников и пик покупок могут стать худшим временем для людей с подобным расстройством, пишет MedicalExpress.

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ОбществоМедицина
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