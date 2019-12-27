Немецкие ученые рассказали об опасности праздников для психического здоровья

Немецкие ученые рассказали об опасности праздников для психического здоровья.

По их словам, новогодние праздники могут стать триггером для развития навязчивой потребности покупок (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимого желания покупать товары без необходимости, особенно через интернет.

Врачи отметили, что некоторые люди с подобным синдромом предпочитают делать покупки в обычных магазинах, потому что имеют возможность потрогать товары и опробовать их. Однако другие особенно зависимы от онлайн-покупок, так как интернет предлагает огромное разнообразие вещей.

По мнению специалистов, возможность заказа товаров в онлайн-магазинах в один клик способствует усугублению зависимости.

В исследовании ученых из Германии приняли участие 122 человека, которым был поставлен диагноз BSD, причем у них уже отмечалась зависимость от покупок именно через интернет.

Возраст пациентов составил от 20 до 68 лет, из которых 75% — женщины. Все они ранее уже обращались за лечением по поводу имеющейся проблемы. Результаты исследований показали, что треть участников исследования зависима от онлайн-покупок. Отмечается, что большинство из них моложе остальных и имеет более высокий уровень тревожности.

Ученые отметили, что, таким образом, периоды праздников и пик покупок могут стать худшим временем для людей с подобным расстройством, пишет MedicalExpress.

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