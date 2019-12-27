В Нижнекамске открылся елочный городок АО «ТАИФ-НК»
В сквере им. Н.В. Лемаева открылся елочный городок, оформленный силами работников АО «ТАИФ-НК». Сотрудники предприятия создали для горожан и гостей города новогоднюю сказку: сквер украсили фигуры северных оленей и белых медведей, десятки переливающихся яркими огнями живых елей.
По традиции на площадке также установили гигантскую елочную игрушку в форме шара, которая на протяжении многих лет вызывает огромный интерес у посетителей новогоднего городка.
Поздравить горожан с открытием праздничной площадки приехала заместитель главы Нижнекамского муниципального района Эльвира Долотказина, которая пожелала нижнекамцам хорошего настроения и всего наилучшего в новом году. Радовать нижнекамцев и гостей города елочный городок будет до конца января.
Сквер имени Н.В. Лемаева к новогодним праздникам компания ТАИФ-НК преображает почти 15 лет.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым