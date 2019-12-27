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Доцент кафедры метеорологии КФУ: 2019 год вошел в шестерку самых теплых лет за последнее столетие в Казани

11:21, 27.12.2019
Доцент кафедры метеорологии КФУ: 2019 год вошел в шестерку самых теплых лет за последнее столетие в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что 2019 год вошел в топ-6 самых теплых лет за последнее столетие в Казани.

Спикер уточнил, что количество дней в году с аномально высокой температурой составило 223 дня, то есть две третьих года. В остальные дни температура была ниже нормы.

Ранее Гидрометцентр России дал неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь.

Общество Татарстан
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