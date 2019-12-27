Рустам Минниханов поздравил еврейскую общину в Казани с Ханукой

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил синагогу и поздравил собравшихся с Ханукой, а также с наступающим Новым годом, сообщила в своем аккаунте в Twitter спикер казанского Кремля Лилия Галимова.

Президент поблагодарил раввина за то, что община делает для укрепления мира и согласия в Татарстане.

Напомним, в воскресенье еврейские общины в России начали отмечать Хануку.



Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2019 году выпадает на 22 декабря и начнется с заходом солнца в этот день. Праздник завершится 30 декабря, во второй день месяца тевет.

