Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Иудеи начинают праздновать Хануку

08:16, 22.12.2019
Иудеи начинают праздновать Хануку
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В воскресенье еврейские общины в России начинают отмечать Хануку. Вечером в различных городах России планируется провести церемонию зажжения первой свечи на Ханукие.

В Москве торжества запланированы на площади Революции. В них примет участие главный раввин России Берл Лазар, передает ТАСС.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил единоверцев с наступающим праздником. Ранее он объяснял истоки праздника в колонке для «Реального времени».

Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2019 году выпадает на 22 декабря, и начнется с заходом солнца в этот день. Праздник завершится 30 декабря, во второй день месяца тевет.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров