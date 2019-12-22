Иудеи начинают праздновать Хануку
В воскресенье еврейские общины в России начинают отмечать Хануку. Вечером в различных городах России планируется провести церемонию зажжения первой свечи на Ханукие.
В Москве торжества запланированы на площади Революции. В них примет участие главный раввин России Берл Лазар, передает ТАСС.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил единоверцев с наступающим праздником. Ранее он объяснял истоки праздника в колонке для «Реального времени».
Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2019 году выпадает на 22 декабря, и начнется с заходом солнца в этот день. Праздник завершится 30 декабря, во второй день месяца тевет.Общество
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