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На открытии катка на Кремлевской набережной зажгут «звездное небо»

10:42, 27.12.2019
На открытии катка на Кремлевской набережной зажгут «звездное небо»
Фото: realnoevremya.ru Дмитрий Резнов

Завтра, 28 декабря, в 16.00 состоится официальное открытие катка на Кремлевской набережной.

Гостей ждет зажжение «звездного неба» и перерезание красной ленты, а также показательные выступления школы фигурного катания «Движение». Каток посетят представители хоккейной команды «Ак Барс» и Федерации керлинга Татарстана.

Кроме того, в этот день состоится встреча Дедов Морозов, сообщается на официальной странице Кремлевской набережной.

Напомним, в Казани вчера открылась главная городская елка у «Чаши».

ОбществоКультура Татарстан
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