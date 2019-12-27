На открытии катка на Кремлевской набережной зажгут «звездное небо»
Завтра, 28 декабря, в 16.00 состоится официальное открытие катка на Кремлевской набережной.
Гостей ждет зажжение «звездного неба» и перерезание красной ленты, а также показательные выступления школы фигурного катания «Движение». Каток посетят представители хоккейной команды «Ак Барс» и Федерации керлинга Татарстана.
Кроме того, в этот день состоится встреча Дедов Морозов, сообщается на официальной странице Кремлевской набережной.
Напомним, в Казани вчера открылась главная городская елка у «Чаши».
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