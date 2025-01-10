В Набережных Челнах с 1 февраля начнут действовать проездные карты
В Набережных Челнах с 1 февраля начнут действовать проездные карты. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава исполкома автограда Фарид Салахов.
— Разрабатываем новые проездные для того, чтобы наши жители могли пересаживаться на общественном транспорте, не думая о дополнительной оплате, — пояснил он.
Жители Челнов смогут воспользоваться тремя видами проездных:
- безлимитный для автобуса — 2400 рублей;
- безлимитный для трамвая — 2400 рублей;
- безлимитный объединенный — 3600 рублей.
Также позднее планируется ввести проездной на 50 поездок. Он будет стоить 1800 рублей. Все проездные будут действовать в течение месяца.
В конце декабря исполком Набережных Челнов представил обновленную маршрутную сеть, которая начала действовать 1 января 2025 года. Новая сеть разработана на основе старых маршрутов с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров.
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