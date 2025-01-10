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В Набережных Челнах с 1 февраля начнут действовать проездные карты

16:29, 10.01.2025
В Набережных Челнах с 1 февраля начнут действовать проездные карты
Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах с 1 февраля начнут действовать проездные карты. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава исполкома автограда Фарид Салахов.

— Разрабатываем новые проездные для того, чтобы наши жители могли пересаживаться на общественном транспорте, не думая о дополнительной оплате, — пояснил он.

Жители Челнов смогут воспользоваться тремя видами проездных:

  • безлимитный для автобуса — 2400 рублей;
  • безлимитный для трамвая — 2400 рублей;
  • безлимитный объединенный — 3600 рублей.

Также позднее планируется ввести проездной на 50 поездок. Он будет стоить 1800 рублей. Все проездные будут действовать в течение месяца.

В конце декабря исполком Набережных Челнов представил обновленную маршрутную сеть, которая начала действовать 1 января 2025 года. Новая сеть разработана на основе старых маршрутов с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

Елизавета Пуншева

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