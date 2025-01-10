В Татарстане завтра ожидаются туман и гололедица

Фото: Михаил Захаров

11 января на территории Татарстана прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночью и днем местами ожидается туман, что может ухудшить видимость на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Согласно данным, ветер будет южный со скоростью 5—10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а днем поднимется до 0 — +3 градусов.

Особое внимание стоит уделить состоянию дорог: ожидается сильная гололедица, что требует от водителей повышенной осторожности при передвижении.

Анастасия Фартыгина