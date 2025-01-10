В Казани назначат дополнительные электрички в аэропорт 11 января

Фото: Максим Платонов

В Казани 11 января пустят дополнительные электрички между городом и аэропортом, сообщает пресс-служба компании «Содружество». Эти меры принимаются в связи с концертом, который пройдет в МВЦ «Казань Экспо».

Электричка №7602 отправится из Казани в 18.04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18.24. Обратный поезд №7603 отправится с «Аэропорта» в 22.20 и прибудет в Казань в 22.40. Оба поезда будут двигаться без промежуточных остановок.



Анастасия Фартыгина