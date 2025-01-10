Суд отказал британцу в поисках потерянного диска с 750 млн долларов биткоинов на свалке
Британский суд в Ньюпорте отклонил иск местного жителя Джеймса Хауэллса, который добивался разрешения на раскопки на городской свалке в поисках жесткого диска с 7,5 тыс. биткоинов. Об этом сообщил журнал Fortune.
В 2013 году, по словам мужчины, диск был случайно выброшен его подругой, и с тех пор Хауэллс пытается вернуть утраченное состояние, которое на сегодняшний день оценивается более чем в 750 млн долларов.
Мужчина, который начал майнить биткоины еще в 2009 году, рассказал, что после того, как его компьютер был поврежден напитком, он разобрал его и оставил диск в ящике стола на несколько лет. С ростом курса криптовалюты Хауэллс вспомнил о потерянных биткоинах и стал добиваться раскопок на свалке Доксвэй, однако власти всегда отказывали ему, ссылаясь на законодательство, согласно которому выброшенные предметы становятся собственностью свалки.
В своем иске мужчина также потребовал компенсацию в размере 608 млн долларов и предлагал передать 10% от возможной выручки от продажи биткоинов городскому совету. Суд, однако, вновь пришел к выводу, что у иска нет законных оснований, оставив Хауэллса разочарованным.
— Я стал жертвой великой британской системы кривосудия. Не считайте меня жадным — я готов делиться доходами. Но никто из власти не будет со мной нормально разговаривать, — заявил он.
- Между тем охранники свалки начали круглосуточное патрулирование, поскольку охотники за сокровищами вновь пытались найти золото под мусором.
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