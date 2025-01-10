Суд отказал британцу в поисках потерянного диска с 750 млн долларов биткоинов на свалке

Фото: Максим Платонов

Британский суд в Ньюпорте отклонил иск местного жителя Джеймса Хауэллса, который добивался разрешения на раскопки на городской свалке в поисках жесткого диска с 7,5 тыс. биткоинов. Об этом сообщил журнал Fortune.

В 2013 году, по словам мужчины, диск был случайно выброшен его подругой, и с тех пор Хауэллс пытается вернуть утраченное состояние, которое на сегодняшний день оценивается более чем в 750 млн долларов.

Мужчина, который начал майнить биткоины еще в 2009 году, рассказал, что после того, как его компьютер был поврежден напитком, он разобрал его и оставил диск в ящике стола на несколько лет. С ростом курса криптовалюты Хауэллс вспомнил о потерянных биткоинах и стал добиваться раскопок на свалке Доксвэй, однако власти всегда отказывали ему, ссылаясь на законодательство, согласно которому выброшенные предметы становятся собственностью свалки.

Хауэллс утверждает, что ему удалось определить место, где мог быть диск, и считает, что для поиска нужно обследовать около 100 тыс. тонн мусора из общей массы свалки, превышающей 1,4 млн тонн. взято с fortube

В своем иске мужчина также потребовал компенсацию в размере 608 млн долларов и предлагал передать 10% от возможной выручки от продажи биткоинов городскому совету. Суд, однако, вновь пришел к выводу, что у иска нет законных оснований, оставив Хауэллса разочарованным.

— Я стал жертвой великой британской системы кривосудия. Не считайте меня жадным — я готов делиться доходами. Но никто из власти не будет со мной нормально разговаривать, — заявил он.

Между тем охранники свалки начали круглосуточное патрулирование, поскольку охотники за сокровищами вновь пытались найти золото под мусором.

Анастасия Фартыгина