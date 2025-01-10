Татарстан принял 170 тысяч туристов на новогодние праздники

Наибольшей популярностью у гостей пользовалась Казань

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан посетили около 170 тысяч туристов в период новогодних праздников, что на 5% больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Госкомитета республики по туризму.

Наибольшей популярностью у гостей пользовалась Казань с ее центральными достопримечательностями, такими как центр семьи «Казан», озеро Кабан, улица Баумана, Казанский кремль и Старо-татарская слобода. Туристы также посещали туристические центры Чистополя, Елабуги, Великого Болгара и Свияжска. В Кукморском районе прошел Всероссийский фестиваль «Кукморские валенки».

Семейные путешественники интересовались интерактивным парком «Лес чудес» с резиденцией татарского Деда Мороза, парком альпака «Пача мама» и «Дикой фермой». В Камском Устье можно было покататься на собачьих упряжках. Любители активного отдыха посещали горнолыжные курорты, такие как «Свияжские холмы», «Ян», «Федотово» и «Медная гора».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прошедший год для сферы туризма Татарстана ознаменован чередой крупных международных мероприятий, самым значимым из которых стал саммит БРИКС. Событие такого масштаба повысило узнаваемость Татарстана и заметно подогрело интерес туристов к республике и Казани. Подробнее — в итогах 2024 года.



Рената Валеева