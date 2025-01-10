Индонезия рассматривает возможность закупки нефти у России после вступления в БРИКС

До сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока

Индонезия может рассмотреть возможность закупки нефти у России после официального вступления в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия, пишет РИА «Новости».

— Когда мы присоединимся к БРИКС, у нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет? — цитирует слова Лахадалии индонезийское агентство ANTARA.

Министр отметил, что до сих пор Индонезия импортировала нефть с Ближнего Востока.

— Возможно, теперь мы могли бы это делать и с Россией. Но пока это не точно, — добавил Лахадалия.

Ранее правительство Бразилии, председательствующей в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в блок в качестве полноправного члена. Заявление министра энергетики Индонезии свидетельствует о готовности страны диверсифицировать источники поставок нефти, рассматривая Россию как потенциального партнера.

Рената Валеева