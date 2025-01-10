Казанский цирк предупредил о мошенниках при покупке билетов на «Лабиринт»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский государственный цирк предупредил зрителей об активизации мошенников, продающих билеты на новогоднее представление «Лабиринт» на сторонних ресурсах. Спектакль пользуется огромным спросом, все билеты на оставшиеся показы распроданы, что спровоцировало рост активности недобросовестных продавцов.

Цирк отмечает, что зрители, столкнувшиеся с трудностями при покупке билетов, обращаются с недоумением, почему не удается приобрести билеты. В связи с этим Казанский цирк призывает быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Среди основных видов мошенничества:

продажа билетов по завышенной в 3-4 раза цене;

реализация фальшивых билетов, в том числе прошлогодних или от других цирков, а также билетов с неправильными штрих-кодами, которые не будут считаны электронной системой на входе;

предложения на сторонних платформах, не имеющих отношения к цирку, где также могут действовать спекулянты и мошенники.

Казанский цирк призывает покупать билеты только на официальных ресурсах и быть внимательными при выборе продавца.

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Рената Валеева